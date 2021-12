Il pm su una denuncia di violenza: “Fatti carnali che devono essere ridimensionati" (Di domenica 19 dicembre 2021) Fa discutere suscitando polemiche la motivazione con la quale un pm della Procura di Benevento ha chiesto l’archiviazione della denuncia di una donna per violenza da parte del marito. Agli atti c’è la sua considerazione che a volte l’uomo deve “vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito tenta un approccio sessuale”.Nelle motivazioni - riportate dal Fatto Quotidiano - i presunti atti violenti denunciati dalla donna sono ritenuti “Fatti carnali che devono essere ridimensionati nella loro portata” anche perché commessi “in una fase del rapporto coniugale in cui” lei “ha messo seriamente in discussione la relazione, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 dicembre 2021) Fa discutere suscitando polemiche la motivazione con la quale un pm della Procura di Benevento ha chiesto l’archiviazione delladi una donna perda parte del marito. Agli atti c’è la sua considerazione che a volte l’uomo deve “vincere quel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un marito tenta un approccio sessuale”.Nelle motivazioni - riportate dal Fatto Quotidiano - i presunti atti violentiti dalla donna sono ritenuti “chenella loro portata” anche perché commessi “in una fase del rapporto coniugale in cui” lei “ha messo seriamente in discussione la relazione, ...

