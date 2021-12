GF Vip | Biagio e Miriana sempre più vicini al bacio

(Di domenica 19 dicembre 2021) Da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vipd’Anelli non riesce proprio a stare lontano daTrevisan! Durante la serata di ieri, quando gli autori hanno organizzato una festa per i vipponi, i due si sono lasciati andare ad un gioco di seduzione tra sguardi e carezze, resistendo solo all’ultimo secondo dallo scambiarsi und’Anelli, uno degli ultimi entrati nella casa del Grande Fratello Vip, ha già creato un legame molto speciale conTrevisan. La showgirl, dopo il flirt con Nicola Pisu, mai sbocciato definitivamente proprio per le rimostranze della Trevisan, che hatemuto la grande differenza d’età (17 anni) che c’entra tra di loro, sembra che si stia lasciando andare molto di più con! Fin dalle prime sere, ...

Advertising

infoitcultura : Biagio e Miriana: una nuova coppia all'orizzonte? - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : GF Vip, notte bollente: Miriana-Biagio e Soleil-Basciano fanno sognare - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Chi è Silvana Curcio, la fidanzata di Biagio D'Anelli? - infoitcultura : GRANDE FRATELLO VIP 2021, NOMINATI E PAGELLE/ Svolta per Biagio D'Anelli? - ValentinaRadul4 : Il 'quasi bacio' tra Biagio e Miriana - Grande Fratello VIP | GFVIP 6: -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Biagio

...che ha sviluppato connei giorni scorsi, le ha detto: " Pensavo che stavate insieme sul serio, perché dormite insieme, vi accarezzate. " Durante la nuova puntata del Grande Fratello6, tra ...GRANDE FRATELLO2021, NOMINATI E PAGELLE/ Svolta perD'Anelli? Già nei giorni scorsi, infatti, Alex Belli aveva ribadito di essere convinto della sua scelta. "Perdersi per poi ritrovarsi"...Dopo le intense prove di questo pomeriggio per il grande show di lunedì, Miriana decide di recarsi in stanza per riposare un po’.A raggiungerla poco dopo è Biagio che, avendola vista ballare per tutto ...Infatti, nella Casa di Cinecittà Miriana e Biagio sono ormai a un passo dal bacio. Intanto, a far parlare ci pensano anche Soleil e Alessandro Basciano. E non resta dunque che attendere per scoprire c ...