Covid, Speranza: meno variante Omicron da noi rispetto a Paesi Ue (Di domenica 19 dicembre 2021) rispetto ai numeri del contagio da Covid 19 in salita in molti Paesi europei, "noi in Italia abbiamo un piccolo vantaggio: in questo momento la variante Omicron non è ancora significativamente diffusa"... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021)ai numeri del contagio da19 in salita in moltieuropei, "noi in Italia abbiamo un piccolo vantaggio: in questo momento lanon è ancora significativamente diffusa"...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - NicolaPorro : Covid, #Speranza avverte: 'Ulteriori misure...'. Cosa succederà ?? - infoitsalute : Covid, Speranza ai governatori: “Italia in fase epidemica acuta, Regioni rafforzino misure di assistenza sanitaria'… - news_mondo_h24 : Covid, Speranza: “La curva è in crescita. L’attenzione deve restare alta” - happyproudhuman : RT @GiovaQuez: Speranza: “È vero che c'è una situazione non semplice a livello italiano e europeo e i numero sono in crescita e tale cresci… -