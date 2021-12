Così in Siria si arricchisce l' holding mafiosa degli Assad

Advertising

luigi58317276 : @_Love_Villains @Marco32711897 @GiorgiaMeloni La storia dello Stato di palestiland non esiste, non è mai esistito t… - aranciaverde : RT @globalistIT: - globalistIT : - PinascoDanilo : RT @jacopo_iacoboni: I report tenuti nascosti dal Pentagono: errori dei droni e intelligence fallata, così 1.417 civili sono morti negli at… - GiorgiaGambino : RT @jacopo_iacoboni: I report tenuti nascosti dal Pentagono: errori dei droni e intelligence fallata, così 1.417 civili sono morti negli at… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Siria

Il Fatto Quotidiano

l'inchiesta di Bar'el Una mattanza senza fine In dieci anni di conflitto sono oltre 350 mila le persone uccise in: è l'ultimo calcolo dell'Onu. Ma il dato, che copre il periodo tra il ...... le forze americane per le operazioni speciali bombardarono quelle che ritenevano essere tre "aree di sosta" dell'Isis alla periferia di Tokhar, nord della