Alessandra Amoroso: minidress scintillante e blazer, ecco il look per Capodanno (Di domenica 19 dicembre 2021) La cantante ha duettato con Claudio Baglioni nell'ultima puntata di Uà - Uomo di varie età, lo show che celebra la carriera della voce di Avrai. Per l'occasione ha sfoggiato un abito di paillettes e una giacca nera: capo must have di stagione. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di domenica 19 dicembre 2021) La cantante ha duettato con Claudio Baglioni nell'ultima puntata di Uà - Uomo di varie età, lo show che celebra la carriera della voce di Avrai. Per l'occasione ha sfoggiato un abito di paillettes e una giacca nera: capo must have di stagione. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

AmiciUfficiale : Non vediamo l'ora che sia DOMANI per emozionarci e cantare insieme ad Alessandra Amoroso! Tutti sintonizzati alle 1… - IlContiAndrea : Domani appuntamento pre natalizio con #Amici21 e gli ospiti saranno: Pio e Amedeo, Alessandra Amoroso, Fedez, Deddy… - RadioItalia : Sorpresa! Alessandra Amoroso sarà la madrina d'eccezione della Supercoppa Femminile ?? Radio Italia è media partner… - sebaxvibes : RT @amicii_news: La puntata di domani sarà un ULTIMA puntata prima delle feste Natalizie super infuocata. Grandi ospiti in studio: Fedez, D… - DiegoXFenty : dite quello che volete ma io sto aspettando solo alessandra amoroso aka the queen #Amici21 -