Variante Omicron, Iss: "Salgono a 84 i casi in Italia. Forte crescita" (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dicembre 2021 - Sono saliti a 84 i casi di Variante Omicron in Italia . A renderlo noto è l'Istituto superiore di sanità, che riceve le segnalazioni della rete di oltre 70 laboratori ... Leggi su quotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dicembre 2021 - Sono saliti a 84 idiin. A renderlo noto è l'Istituto superiore di sanità, che riceve le segnalazioni della rete di oltre 70 laboratori ...

Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - petergomezblog : Variante Omicron, i Paesi corrono ai ripari: in Francia pass solo col vaccino, coprifuoco in Irlanda. Uk, nuovo rec… - borghi_claudio : Eccesso di mortalità rispetto alla norma nella vaccinatissima e greenpassissima Olanda. La domanda è sempre quella:… - Abc1x21 : O la vaccinazione protegge, o non protegge. Della variante omicron, i scienziati non sanno cosa dire. E allora, per… - gjoegl : Mettetevi bene in testa che il covid non c'e piu' e' la nuova variante Omicron e' I politici non c'hanno capito na minchia -