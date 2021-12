Terremoto a Milano, scossa avvertita dai cittadini: 'Durata pochi secondi ma bella forte' (Di sabato 18 dicembre 2021) La redazione di Tgcom24, che trasmette da Cologno Monzese , ne ha dato notizia in diretta. 'E' Durata pochissimi secondi ma è stata molto forte' raccontano diversi utenti sui social. Altri ... Leggi su ilriformista (Di sabato 18 dicembre 2021) La redazione di Tgcom24, che trasmette da Cologno Monzese , ne ha dato notizia in diretta. 'E'ssimima è stata molto' raccontano diversi utenti sui social. Altri ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Milano poco dopo le 11.30 #ANSA - FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - lunaticamentex : leggo del terremoto a milano e penso che sono qui da tre mesi e non sento il minimo movinento da tre mesi ma che a… - raduraestiva : @hautes I KNEW IT il terremoto a Milano innescato quando hai fatto partire ripples dalla cassa -