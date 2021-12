Roma | Abraham | «Che vittoria! In tanti dubitavano di noi…»

(Di sabato 18 dicembre 2021) L’attaccante dellaha parlato dopo la vittoria contro l’Atalanta Tammy, attaccante della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria contro l’Atalanta in cui ha segnato una doppietta. PARTITA – «CheNon saprei cosa dire. Indi noi, hanno parlato di una missione impossibile. È una delle vittorie più impordella stagioni». ABBRACCIO CON MOU – «Emozioni e passioni a fior di pelle. Sapevano dell’importanza della vittoria. È stato un abbraccio che diceva tutto». ZANIOLO – «È bastato vedere come abbiamo festeggiato il suo gol. È un ragazzo che dà sempre il massimo e sono felice per lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'attaccante dellaha parlato dopo la vittoria contro l'Atalanta Tammy, attaccante della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria contro l'Atalanta in cui ha segnato una ...Per la sfida di Bergamo due sole variazioni per José Mourinho rispetto alla vittoria sullo Spezia, con in difesa Mancini e Zaniolo che affiancain attacco. Laparte fortissimo e già al 1'...AGI - Colpaccio della Roma a Bergamo, che travolge l'Atalanta 4-1 interrompendo la striscia di sei vittorie consecutive dei bergamaschi. Al Gewiss decidono la doppietta di Abraham, il primo acuto in ...L'Atalanta ha ospitato la Roma per la 18a giornata di campionato ... Non poteva che essere contento José Mourinho a fine partita per la prestazione dei suoi ragazzi. Tammy Abraham ha segnato due gol;