Luciana Littizzetto, chi sono i figli adottivi Jordan e Vanessa: “Non mi chiamano mamma, ma chi se ne frega” (Di sabato 18 dicembre 2021) L’affido è una scelta che nasce dal cuore. Luciana Littizzetto l’ha fatta quattordici anni fa quando nella sua vita sono entrati i figli Jordan e Vanessa, all’epoca 9 e 11 anni. Due fratelli che la comica torinese volle prendere in affido con l’allora compagno Davide Graziano. Oggi i due ragazzi hanno rispettivamente 26 e 23 anni. E Luciana, che ormai da tempo ha completato il percorso di adozione, ha raccontato la sua esperienza, per la prima volta a Che tempo che fa, in occasione della pubblicazione del suo libro Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore. A Fabio Fazio, la Littizzetto ha rivelato che la sua scelta di avere figli nacque dopo un colloquio con Maria De Filippi: «Un giorno Maria mi ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) L’affido è una scelta che nasce dal cuore.l’ha fatta quattordici anni fa quando nella sua vitaentrati i, all’epoca 9 e 11 anni. Due fratelli che la comica torinese volle prendere in affido con l’allora compagno Davide Graziano. Oggi i due ragazzi hanno rispettivamente 26 e 23 anni. E, che ormai da tempo ha completato il percorso di adozione, ha raccontato la sua esperienza, per la prima volta a Che tempo che fa, in occasione della pubblicazione del suo libro Io mi fido di te, storia dei mieinati dal cuore. A Fabio Fazio, laha rivelato che la sua scelta di averenacque dopo un colloquio con Maria De Filippi: «Un giorno Maria mi ha ...

