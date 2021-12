LIVE Conegliano-Minas Tenis Clube 0-0, Mondiale per club volley in DIRETTA: 16-18, inizio difficile per le Pantere (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-22 Ancora Folie! Murone su Kuidess 18-22 Folie prova a farsi perdonare subito con un gran primo tempo 17-22 Altro errore per l’Imoco, stavolta è un’invasione di Folie 17-21 Momento difficile per Conegliano, Egonu sbaglia dopo un brutto scambio Timeout chiamato da Daniele Santarelli 17-20 Rarissimo errore al servizio per De Gennaro, Kuidess chiude a muro 17-19 Ozsoy attacca e Conegliano non riesce a ricostruire 17-18 Primo tempo per Folie 16-18 Ace di Carol Gattaz 16-17 Il Minas difende di tutto e poi chiude a muro con Kuidess 16-16 Violenta diagonale di Pri Daroit Entra Giulia Gennari al servizio al posto di De Kruijf 16-15 Plummer a segno in attacco 15-15 Pri Daroit a segno e il Minas torna pari 15-14 Ace di Ozsoy su ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-22 Ancora Folie! Murone su Kuidess 18-22 Folie prova a farsi perdonare subito con un gran primo tempo 17-22 Altro errore per l’Imoco, stavolta è un’invasione di Folie 17-21 Momentoper, Egonu sbaglia dopo un brutto scambio Timeout chiamato da Daniele Santarelli 17-20 Rarissimo errore al servizio per De Gennaro, Kuidess chiude a muro 17-19 Ozsoy attacca enon riesce a ricostruire 17-18 Primo tempo per Folie 16-18 Ace di Carol Gattaz 16-17 Ildifende di tutto e poi chiude a muro con Kuidess 16-16 Violenta diagonale di Pri Daroit Entra Giulia Gennari al servizio al posto di De Kruijf 16-15 Plummer a segno in attacco 15-15 Pri Daroit a segno e iltorna pari 15-14 Ace di Ozsoy su ...

Advertising

infoitsport : LIVE Conegliano-Minas Tenis Clube, Mondiale per club volley in DIRETTA: semifinale dalle 13.00 - infoitsport : LIVE – Conegliano-Minas: Mondiale per Club 2021 volley in DIRETTA - infoitsport : LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 3-0, Mondiale per club volley in DIRETTA: Pantere in semifinale, prestazione str… - OstFF : RT @comunevenezia: #Cultura #Teatro In onore dell’anniversario di #Venezia1600 domenica 19 Dicembre, alle 16.30, al Teatro Momo di Mestre… - infoitsport : LIVE Conegliano-Dentil Praia Clube 3-0, Mondiale per club volley in DIRETTA: seconda vittoria per l'Imoco che vince… -