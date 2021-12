Il decreto anti-delocalizzazioni è diventato acqua fresca

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 18 dicembre 2021) E’ arrivato il giorno dopo lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil e poche ore prima della mobilitazione della Cisl. Ma, almeno, hanno avuto la sensibilità di cambiare il titolo all’intervento raccontato negli ultimi mesi come “”. Ora, le norme introdotte via emendamento nel Disegno di Legge di Bilancio in discussione al Senato sono rubricate, correttamente, come “Disposizioni in materia di cessazione di attività produttiva”. Non hanno elementi di deterrenza, né alcuna funzione-delocalizzazione. Sono soltanto misure di razionalizzazione delle procedure di licenziamento collettivo e di ordinato accesso agli ammortizzatori sociali. Prevedono un minimo di buona educazione nella comunicazione del licenziamento da parte di una grande impresa (oltre 250 dipendenti) che, senza dimostrare ...