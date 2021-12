Gru crolla in strada: un morto e feriti gravi (Di sabato 18 dicembre 2021) A Torino una gru è caduta, questa mattina, sabato 18 dicembre 2021, in via Genova, all'altezza del civico 107, poco distante dall'ufficio postale. Una persona è morta (si tratterebbe di un operaio impegnato in... Leggi su europa.today (Di sabato 18 dicembre 2021) A Torino una gru è caduta, questa mattina, sabato 18 dicembre 2021, in via Genova, all'altezza del civico 107, poco distante dall'ufficio postale. Una persona è morta (si tratterebbe di un operaio impegnato in...

Advertising

Tg3web : Al Porto di Trieste crolla il braccio di una gru e un operaio rimane schiacciato. È la quinta vittima del lavoro ne… - xblunotte : #draghi Altre Morti sul Lavoro: Torino, gru crolla su un palazzo in via Genova: due morti e diversi feriti - LiveSicilia : Torino, crolla una gru su un palazzo: un morto e diversi feriti - Pura_Vida69 : RT @romatoday: Gru crolla in strada: un morto e feriti gravi - lagenda70889069 : Crolla una gru, tre persone sotto la struttura metallica #AIB #incendio #VigilidelFuoco -