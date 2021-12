Gf Vip 6, concorrente minaccia di ritirarsi: “A casa non piaccio, non ho fan” (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo la diretta del Gf Vip 6 di ieri sera, una delle inquilini della casa ha vissuto un momento di sconforto. Jessica Selassié, infatti, si sente poco considerata, già qualche giorno fa aveva espresso il suo rammarico per il fatto che non si fosse mai raccontato nulla di lei nel corso delle dirette serali e persino la sorella Clarissa, qualche giorno fa, su Instagram, aveva rimarcato come nel numero settimanale di Chi, che vedeva una foto di gruppo di tutti gli inquilini, e delle foto singole per ciascuno di loro, l’unica per cui mancava l’immagine singola era proprio Jessica. Questa scarsa considerazione è percepita direttamente dalla più grande delle sorelle Selassié che, come riportano i colleghi di Biccy, ieri si è sfogata così: Quando sono andata in studio non ho sentito calore da parte del pubblico, sembra che stia qui a scaldare il letto. Sono sincera. Stasera ... Leggi su isaechia (Di sabato 18 dicembre 2021) Dopo la diretta del Gf Vip 6 di ieri sera, una delle inquilini dellaha vissuto un momento di sconforto. Jessica Selassié, infatti, si sente poco considerata, già qualche giorno fa aveva espresso il suo rammarico per il fatto che non si fosse mai raccontato nulla di lei nel corso delle dirette serali e persino la sorella Clarissa, qualche giorno fa, su Instagram, aveva rimarcato come nel numero settimanale di Chi, che vedeva una foto di gruppo di tutti gli inquilini, e delle foto singole per ciascuno di loro, l’unica per cui mancava l’immagine singola era proprio Jessica. Questa scarsa considerazione è percepita direttamente dalla più grande delle sorelle Selassié che, come riportano i colleghi di Biccy, ieri si è sfogata così: Quando sono andata in studio non ho sentito calore da parte del pubblico, sembra che stia qui a scaldare il letto. Sono sincera. Stasera ...

