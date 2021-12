Conte non esclude nuove «Quirinarie» online, chissà se Letta chiederà una password (Di sabato 18 dicembre 2021) A proposito dell’elezione del presidente della Repubblica, le agenzie riportano la seguente dichiarazione di Giuseppe Conte: «Non escludo un voto sul web, che per noi è identitario». Non mi soffermo sullo stile inconfondibile del leader, che si limita a non escludere una scelta da lui stesso appena definita «identitaria» per il suo partito: ma come sarebbe a dire che non la escludi, ma se hai appena dichiarato che è identitaria, dovrebbe essere questione di vita o di morte, no? È evidente che Conte con l’identità ha qualche problema, ma ho detto che non mi ci soffermavo, dunque proseguiamo. La mia domanda è: come si concilia questa rivendicazione di Conte con l’identità del Partito democratico? Che ne dicono a largo del Nazareno? Tutto bene? Siccome Enrico Letta solo due giorni fa si era mostrato ... Leggi su linkiesta (Di sabato 18 dicembre 2021) A proposito dell’elezione del presidente della Repubblica, le agenzie riportano la seguente dichiarazione di Giuseppe: «Non escludo un voto sul web, che per noi è identitario». Non mi soffermo sullo stile inconfondibile del leader, che si limita a nonre una scelta da lui stesso appena definita «identitaria» per il suo partito: ma come sarebbe a dire che non la escludi, ma se hai appena dichiarato che è identitaria, dovrebbe essere questione di vita o di morte, no? È evidente checon l’identità ha qualche problema, ma ho detto che non mi ci soffermavo, dunque proseguiamo. La mia domanda è: come si concilia questa rivendicazione dicon l’identità del Partito democratico? Che ne dicono a largo del Nazareno? Tutto bene? Siccome Enricosolo due giorni fa si era mostrato ...

