Caso Salernitana, un imprenditore vicino all’acquisto del club! (Di sabato 18 dicembre 2021) Forse la questione Salernitana sta per essere risolta. Sono diversi gli offerenti, ma Nuccilli, imprenditore romano, sembra essere il più interessato. A breve presenterà un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro, che verrà valutata nei prossimi giorni. Salernitana, Nuccilli, FIGC La data irrevocabile per la cessione del club è fissata per il 31 dicembre, pena l’esclusione dal campionato, salvo richieste di trustee concordare con la FIGC una nuova scadenza. Questo argomento verrà discusso il 21 dicembre nel Consiglio Federale. Giovanni Scialpi Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021) Forse la questionesta per essere risolta. Sono diversi gli offerenti, ma Nuccilli,romano, sembra essere il più interessato. A breve presenterà un’offerta tra i 30 e i 35 milioni di euro, che verrà valutata nei prossimi giorni., Nuccilli, FIGC La data irrevocabile per la cessione del club è fissata per il 31 dicembre, pena l’esclusione dal campionato, salvo richieste di trustee concordare con la FIGC una nuova scadenza. Questo argomento verrà discusso il 21 dicembre nel Consiglio Federale. Giovanni Scialpi

Advertising

FBiasin : Caso-#Salernitana: - La #SerieA a 19 squadre sarebbe la tomba del calcio italiano. - Permetterle di proseguire and… - TuttoSalerno : Caso Salernitana, in caso di esclusione dalla Serie A il Cagliari sarebbe penalizzato: il motivo - TuttoSalerno : Caso Salernitana, in caso di esclusione dalla Serie A il Cagliari sarebbe penalizzato: il motivo - tellswells : @FabRavezzani Mai sentite queste considerazioni quando la juve vinceva scudetti a nastro. E nemmeno dopo le partite… - Giuliogds : @fcin1908it Ho sentito stamattina per caso perché Da quando Z ha sputtanato Mijahlovic per quanto mi riguarda è mor… -