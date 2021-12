Casa: Eurostat, crollo del 15% per prezzi in Italia dal 2010 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tra il 2010 e il 2020 i prezzi delle case, in Italia, sono crollati del 15%, a fronte di un aumento del 26% della media Ue. Sono i dati dell'aggiornamento di Housing in Europe 2021 di Eurostat. Nell'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) Tra ile il 2020 idelle case, in, sono crollati del 15%, a fronte di un aumento del 26% della media Ue. Sono i dati dell'aggiornamento di Housing in Europe 2021 di. Nell'...

Ultime Notizie dalla rete : Casa Eurostat Casa: Eurostat, crollo del 15% per prezzi in Italia dal 2010 Tra il 2010 e il 2020 i prezzi delle case, in Italia, sono crollati del 15%, a fronte di un aumento del 26% della media Ue. Sono i dati dell'aggiornamento di Housing in Europe 2021 di Eurostat. Nell'Ue, dal 2013, si registra una costante tendenza al rialzo, con aumenti consistenti tra il 2015 e il 2020. Al contrario la curva dei prezzi italiana cala nettamente a partire dal 2011, ...

Mancano i lavoratori: approfittiamone, altro che scioperi! Eurostat non dice quali figure professionali manchino al mercato del lavoro, mentre un'indagine di ... Per chi non si può permettere di stare a casa come scelta di vita le opportunità sarebbero ottime, ...

Il Lazio è tra le Regioni Ue con il maggiore aumento di telelavoro BRUXELLES - Il Lazio è tra le regioni delle capitali europee dove il telelavoro ha visto il più grande balzo in avanti nell'anno della pandemia. Con un aumento annuale di 13 punti percentuali ...

