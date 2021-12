WM BWT | Info e Match annunciati per “Il Migliore d’Italia”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 18 dicembre 2021) Lee iper “Il”, in programma Domenica 19 Dicembre a Bologna: WM/BWT IlDomenica 19 Dicembre – BolognaTeatro Centrofiori – Via Gorki 2 Inizio Ore 18 Trofeo “Il” – Quarti Maxy Toy Boy Vs Lyon Nico Narciso Vs Matt Disaster Steve McKee Vs Violenzo The Entertrainer Vs Trucker One On OneRec Scorpion Vs Jason Cain Annunciata la presenza del WM King Of The Ring Champion King Danzaline e Prenotazione biglietti: 3331683959 oppure QUI