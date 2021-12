Variante Omicron, Fauci: “Terza dose vaccino può durare più di 6 mesi” (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Terza dose del vaccino covid potrebbe offrire una protezione ben più duratura di 6 mesi in quadro caratterizzato dalla contagiosa Variante Omicron. Non si può escludere, però, che sia necessario un richiamo annuale del vaccino. E’ lo scenario delineato dal professor Anthony Fauci, principale consigliere del presidente Usa Joe Biden, a Sky Tg24. “È possibile” che possa servire una quarta dose “ma spero che non succeda, che otteniamo un livello di durata della protezione che vada al di là dei sei mesi. Certo, può essere che il regime appropriato totale comporti tre dosi di vaccino a mRna. Abbiamo bisogno della Terza dose perché è parte integrante del regime, quindi ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ladelcovid potrebbe offrire una protezione ben più duratura di 6in quadro caratterizzato dalla contagiosa. Non si può escludere, però, che sia necessario un richiamo annuale del. E’ lo scenario delineato dal professor Anthony, principale consigliere del presidente Usa Joe Biden, a Sky Tg24. “È possibile” che possa servire una quarta“ma spero che non succeda, che otteniamo un livello di durata della protezione che vada al di là dei sei. Certo, può essere che il regime appropriato totale comporti tre dosi dia mRna. Abbiamo bisogno dellaperché è parte integrante del regime, quindi ...

