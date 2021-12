Vaccini ai bambini, la circolare del ministero: «Seconda dose ridotta a chi compie 12 anni dopo la prima» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Arriva dal ministero della Salute un importante chiarimento nell’ambito della campagna vaccinale pediatrica anti Covid. Per i bambini che compiranno il dodicesimo anno di età «dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Pfizer nella formulazione da 10 mcg/dose in 0,2 mL», ridotta rispetto a quella somministrata agli adulti, «sarà possibile completare il ciclo di vaccinazione nel rispetto delle tempistiche previste, (e quindi a 3 settimane dalla prima iniezione), somministrando una Seconda dose di vaccino con la stessa formulazione della prima dose». Un chiarimento che gli esperti del ministero hanno dovuto pubblicare a causa del diverso dosaggio previsto nella ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) Arriva daldella Salute un importante chiarimento nell’ambito della campagna vaccinale pediatrica anti Covid. Per iche compiranno il dodicesimo anno di età «aver ricevuto ladi vaccino Pfizer nella formulazione da 10 mcg/in 0,2 mL»,rispetto a quella somministrata agli adulti, «sarà possibile completare il ciclo di vaccinazione nel rispetto delle tempistiche previste, (e quindi a 3 settimane dallainiezione), somministrando unadi vaccino con la stessa formulazione della». Un chiarimento che gli esperti delhanno dovuto pubblicare a causa del diverso dosaggio previsto nella ...

