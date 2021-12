Usciamo a cena? Sì, ma in un’altra epoca (Di venerdì 17 dicembre 2021) A Bergamo ci sono ristoranti che mettono in scena lo splendore, l’arte e il gusto di epoche passate. Gli anni ‘20, il charleston e l’Art Decò; il costume della tradizione popolare ottocentesca; i diners anni ‘50 con i loro colori e i jukebox strillanti. Ecco dove sono Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 17 dicembre 2021) A Bergamo ci sono ristoranti che mettono in slo splendore, l’arte e il gusto di epoche passate. Gli anni ‘20, il charleston e l’Art Decò; il costume della tradizione popolare ottocentesca; i diners anni ‘50 con i loro colori e i jukebox strillanti. Ecco dove sono

Advertising

2001coniricci : Stasera io e le mie compagne dovevamo uscire a cena e con una di queste ci siamo dette “va beh la guardiamo subito… - zazoomblog : Usciamo a cena? Sì ma in un’altra epoca - #Usciamo #cena? #un’altra #epoca - taegsuv : taeil reginetto : 11/10 dilf preferito ti amo usciamo a cena + le maniii meraviglioso niente da dire - girlwithoneeye7 : Agosto 2018, prima sera a Lisbona. Sono fuori a cena con mia sorella, vestite entrambe molto estive. Usciamo dal ri… - SoMarzius : @Lauradaisym C'è più vino per me quando usciamo a cena. -