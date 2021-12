Una vita anticipazioni: un commento di Felipe su Ursula lo mette nei guai, ricorda tutto? (Di venerdì 17 dicembre 2021) Fervono i preparativi per la festa di nozze di Marcos e Felicia, alla fine i due hanno deciso di festeggiare anche con i loro vicini di casa e gli amici, dopo le nozze. E allora ad Acacias 38 è tempo di stare tutti insieme, ma questo evento sarà realmente una occasione per divertirsi in modo spensierato? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 dicembre 2021. Anche questo sabato su Canale 5 vedremo ben due episodi lunghi della soap spagnola e precisamente: la seconda parte dell’episodio 1290 di Acacias 38, l’episodio 1291 e poi la prima parte dell’episodio 1292. Per cui non perdiamo tempo e vediamo tutto quello che succederà nella prossima puntata di Una vita, ecco per voi le anticipazioni! Una vita ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 17 dicembre 2021) Fervono i preparativi per la festa di nozze di Marcos e Felicia, alla fine i due hanno deciso di festeggiare anche con i loro vicini di casa e gli amici, dopo le nozze. E allora ad Acacias 38 è tempo di stare tutti insieme, ma questo evento sarà realmente una occasione per divertirsi in modo spensierato? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 dicembre 2021. Anche questo sabato su Canale 5 vedremo ben due episodi lunghi della soap spagnola e precisamente: la seconda parte dell’episodio 1290 di Acacias 38, l’episodio 1291 e poi la prima parte dell’episodio 1292. Per cui non perdiamo tempo e vediamoquello che succederà nella prossima puntata di Una, ecco per voi le! Una...

