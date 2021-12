Ultime Notizie Roma del 17-12-2021 ore 20:10 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione emergenza covid e l’incidenza in aumento in Italia con 241 contagi ogni 100.000 abitanti le reti nazionali e scende lievemente a 1,13 mentre sono 18 le regioni e province a rischio moderato e una rischio alto questi dati principali contenuti nel report settimanale dell’istituto superiore di sanità che segnalo Inoltre un forte aumento i nuovi casi non associate catene di trasmissione e la crescita del tasso di occupazione delle terapie Intensive il tasso di occupazione in terapia intensiva e al 9,6% control 8,5% rilevazione il 9 dicembre il tasso di occupazione in aritmetica livello nazionale Italia al 12,1% contro il 10,3% del 9 dicembre di Come dicevamo prima sono la Liguria le marche il Veneto nella provincia autonoma di Trento le regioni che ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione emergenza covid e l’incidenza in aumento in Italia con 241 contagi ogni 100.000 abitanti le reti nazionali e scende lievemente a 1,13 mentre sono 18 le regioni e province a rischio moderato e una rischio alto questi dati principali contenuti nel report settimanale dell’istituto superiore di sanità che segnalo Inoltre un forte aumento i nuovi casi non associate catene di trasmissione e la crescita del tasso di occupazione delle terapie Intensive il tasso di occupazione in terapia intensiva e al 9,6% control 8,5% rilevazione il 9 dicembre il tasso di occupazione in aritmetica livello nazionale Italia al 12,1% contro il 10,3% del 9 dicembre di Come dicevamo prima sono la Liguria le marche il Veneto nella provincia autonoma di Trento le regioni che ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 669.160 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di posit… - TgLa7 : ??#Covid, in #Gb record assoluto: 78.610 nuovi casi nelle ultime 24 ore?? #TgLa7 #notizie #15dicembre - Radio24_news : Le #Digitalnews del #17dicembre: maxi finanziamento per la #proptech spagnola #Clikalia, ancora su #Log4Shell. Rima… - cremaonline : #Covid19: sono 28.632 i nuovi casi positivi in #Italia, 120 i decessi [guarda la mappa interattiva del territorio… - ManuDagostino : ?????????????Ultime notizie La Casa Bianca considera l'invio di equipaggiamento militare in #Ucraina, inclusi elicotteri… -