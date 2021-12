Traffico Roma del 17-12-2021 ore 09 | 00

Advertising

romasulweb : Domeniche ecologiche a Roma, ecco le date dei blocchi del traffico del 2022 - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Nomentana, tra via del Casale di San Basilio e Porta Pia; sulla Prenesti… - viabilitasdp : 9:03 #A24 Incidente tra Nodo A24/A1 Milano-Napoli e Roma est - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Salaria, tra via Radicofani e viale Liegi; sulla Tuscolana, tra piazza S… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via della Magliana, tra via del Trullo e piazza Antonio Meucci -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaToday

...diSud tra Torrenova il video per il raccordo versosullo Stretto raccordo ripercussioni in carreggiata interna fino all'appia evitabili disagi anche su via Appia Nuova dove ilè ...è tornato regolare intorno alle 20 ildei treni da e per che nel pomeriggio sono andati letteralmente in tilt per l'investimento ... TraOstiense e l'aeroporto di Fiumicino la circolazione ...GROTTAMMARE - Grottammare, la Bandiera gialla non è a rischio per la Fiab nazionale che prende le distanze da quella locale. In merito alle recenti uscite del Comitato ...Sarebbe stato proprio l'esponente dem Giulio Cacciotti, secondo il sostituto procuratore antimafia Alberto Galanti, uno dei prestanome ...