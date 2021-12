Tommaso Zorzi sul GFVip in onda: “Ci sono personaggi disposti a tutto purché se ne parli” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tommaso Zorzi, ospite fisso del programma radiofonico di Maurizio Costanzo, ha parlato dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. “Ti parlo da ex concorrente di reality e trovo che il reality nella sua accezione più pura sia un bellissimo esperimento, un esperimento che ha senso fare. Sto notando però che da un po’ di anni a questa parte la gente entra nei reality sempre con un secondo fine, con delle storie già scritte e di questo ne risente poi fortemente il programma. Per esempio, nell’ultimo Grande Fratello mi dispiace perché c’è gente che potrebbe fare davvero bene, ma si prescrive delle situazioni che sono palesemente artefatte”. Il conduttore ha così colto immediatamente la palla al balzo citando Soleil. Tommaso Zorzi ha incassato e risposto: “Io trovo che ci sono delle ... Leggi su biccy (Di venerdì 17 dicembre 2021), ospite fisso del programma radiofonico di Maurizio Costanzo, ha parlato dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip. “Ti parlo da ex concorrente di reality e trovo che il reality nella sua accezione più pura sia un bellissimo esperimento, un esperimento che ha senso fare. Sto notando però che da un po’ di anni a questa parte la gente entra nei reality sempre con un secondo fine, con delle storie già scritte e di questo ne risente poi fortemente il programma. Per esempio, nell’ultimo Grande Fratello mi dispiace perché c’è gente che potrebbe fare davvero bene, ma si prescrive delle situazioni chepalesemente artefatte”. Il conduttore ha così colto immediatamente la palla al balzo citando Soleil.ha incassato e risposto: “Io trovo che cidelle ...

