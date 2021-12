Ti ricordi… Srecko Katanec | il silenzio al potere | poche parole e molti fatti nella Sampdoria più bella di sempre

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Manna dal cielo quel gol di testa. Il solito gol da colpo di testa, ma stavolta infiocchettato proprio a mo’ di strenna natalizia visto il periodo. Eh già, perché se ti ritrovi a giugno campione d’Italia, a settembre parti per difendere quel tricolore cucito sul petto e poi ti ritrovi a dicembre a due punti dalla zona retrocessione serve proprio qualcosa tra il mistico e il natalizio. Specie se poi quel gol vittoria che allontana la zona calda della classifica arriva contro chi sogna di scucire dal petto lo scudetto alla Samp: la Juve di Trapattoni e Roby Baggio. Anche se l’autore di quel gol,, di Babbo Natale per la verità non ha proprio nulla: alto e magro, la faccia lunga e di sorrisi manco a parlarne. Che poi il “manco a parlarne” è quasi una linea di condotta per quel calciatore sloveno:o pochissime ...