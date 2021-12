Politica/La riflessione: “E’ tempo di provinciali ma non lo sa nessuno” (Di venerdì 17 dicembre 2021) tempo di lettura: 4 minutiÈ tempo di provinciali ma non lo sa nessuno. Con la legge Del Rio del 2014 in Italia i rappresentanti delle Province sono votati da consiglieri comunali e sindaci. Ne parla Andrea Di Santo, consulente in comunicazione. Le Elezioni provinciali sono diventate una cosa di palazzo. La legge Delrio del 2014, un’era Politica fa, “aboliva” le province – o quantomeno ci provava – rendendo indiretta l’elezione dei rappresentanti. Un’era di antiPolitica e di delegittimazione della stessa che vedeva nell’eletto un privilegiato (vi ricordate “la casta?”). Ebbene, non si entrerà nel merito della discussione Politica (a cosa servono le Province?). Si vuole, però, sottolineare come, attraverso un percorso di rinnovamento dell’assetto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 dicembre 2021)di lettura: 4 minutiÈdima non lo sa. Con la legge Del Rio del 2014 in Italia i rappresentanti delle Province sono votati da consiglieri comunali e sindaci. Ne parla Andrea Di Santo, consulente in comunicazione. Le Elezionisono diventate una cosa di palazzo. La legge Delrio del 2014, un’erafa, “aboliva” le province – o quantomeno ci provava – rendendo indiretta l’elezione dei rappresentanti. Un’era di antie di delegittimazione della stessa che vedeva nell’eletto un privilegiato (vi ricordate “la casta?”). Ebbene, non si entrerà nel merito della discussione(a cosa servono le Province?). Si vuole, però, sottolineare come, attraverso un percorso di rinnovamento dell’assetto ...

