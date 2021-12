Matteo Salvini ha un disperato bisogno di Luca Morisi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il leader leghista ha aperto alla possibilità del ritorno al suo fianco dell’ex capo della Bestia, finito al centro dello scandalo su festini e droga. Da quando non lavora più per lui, i numeri social del “Capitano” sono in crollo Leggi su espresso.repubblica (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il leader leghista ha aperto alla possibilità del ritorno al suo fianco dell’ex capo della Bestia, finito al centro dello scandalo su festini e droga. Da quando non lavora più per lui, i numeri social del “Capitano” sono in crollo

Advertising

LegaSalvini : Matteo #Salvini e la Lega realizzano quello che il sindaco Orlando non è stato in grado di fare: i palermitani non… - fattoquotidiano : “Se vuole Luca Morisi può tornare a lavorare con me anche da subito. La mia porta è spalancata”. Il segnale, Matteo… - welikeduel : I silenzi di Matteo Salvini ospite di Massimo Giletti (secondo @alessiomarzilli) #propagandalive - cocchi2a : RT @confundustria: Il 'metodo Salvini' indicato per la scelta del prossimo presidente della Repubblica è 'corretto' e 'giusto'. E va beniss… - Michelee__e : RT @salvini_giacomo: Il succo politico finora della conferenza di Draghi. - Vuole andare al Quirinale, se non lo sostengono lascia anche… -