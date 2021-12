(Di venerdì 17 dicembre 2021) “Non si può scioperare in un momento come questo. Soprattutto a ridosso delle feste natalizie dove si rischia di bloccare e mettere in difficoltà un Paese già messo a dura prova dalla pandemia. L’economia sta ripartendo come confermano anche gli ultimi dati Istat che sono evidentemente positivi: per questo lodi ieri risulta ancor di più”. Così, intervistata da Adnkronos/Labitalia, la sottosegretaria al Lavoro, Tiziana(Lega), commenta logenerale di ieri die Uil contro laeconomica del governo. “In un momento storico così critico e difficile dobbiamosociali privilegiando il dialogo. Gli scontri e le manifestazioni di parte non alimentano la crescita ma ne acuiscono le ...

StraNotizie : Manovra, Nisini: 'Sciopero Cgil-Uil incomprensibile, evitare tensioni' -

Adnkronos

...- delocalizzazioni in sede governativa 'è stato sospeso in concomitanza con il varo della... Lo ha detto la sottosegretaria al Lavoro, Tiziana, rispondendo mercoledì in XI commissione ...... è arrivata dalla sottosegretaria al Lavoro, Tizianache ha scritto: "le donne hanno vinto . La soglia di 60 anni prevista dal testo dellaè saltata e si torna al requisito precedente: ...Roma, 17 dic. (Labitalia) - "Non si può scioperare in un momento come questo. Soprattutto a ridosso delle feste natalizie dove si rischia di bloccare e mettere in difficoltà u ...SANTA MARIA DI SALA «Il governo vuole intervenire a livello strutturale per evitare il disinvestimento nel nostro Paese e l’abbandono dei siti produttivi, soprattutto quando non c’è una reale crisi in ...