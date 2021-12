L’obiettivo della Cina: una base navale nell’Atlantico (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quello che da tempo si era prospettato sembra che stia prendendo forma: la Cina è in trattativa per aprire la sua prima base navale sull’oceano Atlantico. Il Wall Street Journal riferisce che secondo rapporti riservati dell’intelligence americana Pechino intende stabilire la sua prima presenza militare permanente nell’Atlantico in Guinea equatoriale. Il Paese è al 31esimo InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quello che da tempo si era prospettato sembra che stia prendendo forma: laè in trattativa per aprire la sua primasull’oceano Atlantico. Il Wall Street Journal riferisce che secondo rapporti riservati dell’intelligence americana Pechino intende stabilire la sua prima presenza militare permanentein Guinea equatoriale. Il Paese è al 31esimo InsideOver.

