La Danimarca corre ai ripari | chiusi cinema | teatri e zoo

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Laaiper contenere i contagi. Il piano della premier socialdemocratica Mette Frederiksen, che dopo l’approvazione del parlamento dovrebbe entrare in vigore domenica e fino al 17 gennaio, prevede la chiusura di musei,, bioparchi, parchi divertimento e luoghi per eventi, insistendo su test e vaccinazioni, come raccomandato dalla Commissione Epidemica e con conseguente protesta degli operatori culturali. I ristoranti dovranno chiudere alle 23, ma dalle 22 non potranno più servire alcolici, mentre è della scorsa … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

EmMicucci : 2/3 Per capire chiedo: 1) se #omicron corre così veloce che raddoppia ogni 2 gg (vd Uk e Danimarca) in pochi giorni… -

Ultime Notizie dalla rete : Danimarca corre

Il Manifesto

La Germania ha classificato la Francia e lacome 'zone ad alto rischio di trasmissione'. Le persone non vaccinate provenienti dai due Paesi verranno sottoposte a quarantena a partire da ...Leggi anche Covid oggi Francia, 166 morti in un giorno Covid oggi, sfiorati i 10mila ... "State a casa", ha detto la premier ai cittadini, sottolineando che la variante "più veloce" ...La Danimarca corre ai ripari per contenere i contagi. Il piano della premier socialdemocratica Mette Frederiksen, che dopo l’approvazione del parlamento dovrebbe entrare in vigore domenica e fino al 1 ...Dal Sudafrica, a cui tutti guardano perché è il Paese dove è stata identificata per la prima volta la variante altamente mutata del Covid-19, giungono però notizie rassicuranti: rispetto alle preceden ...