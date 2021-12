Junior Eurovision Song Contest 2021, Elisabetta Lizza rappresenta l’Italia con il brano “Specchio (Mirror On The Wall)” (Di sabato 18 dicembre 2021) ROMA – Sarà Elisabetta Lizza, 12 anni, a rappresentare l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest 2021, la più importante competizione europea dedicata ai giovani artisti di tutta Europa, organizzata dall’Unione delle TV pubbliche europee (EBU), tra cui la RAI. La manifestazione si terrà domenica 19 dicembre a Parigi in Francia e sarà seguita in diretta anche quest’anno da Rai Gulp, a partire dalle 15:50. A commentare la manifestazione dallo studio di Torino saranno il conduttore Mario Acampa (noto volto di Rai Gulp), affiancato dall’attrice Giorgia Boni (protagonista di serie popolari come “Maggie & Bianca Fashion Friends” e “Radio Teen”), e dalla cantante Marta Viola, che ha rappresentato ... Leggi su lopinionista (Di sabato 18 dicembre 2021) ROMA – Sarà, 12 anni, areallo, la più importante competizione europea dedicata ai giovani artisti di tutta Europa, organizzata dall’Unione delle TV pubbliche europee (EBU), tra cui la RAI. La manifestazione si terrà domenica 19 dicembre a Parigi in Francia e sarà seguita in diretta anche quest’anno da Rai Gulp, a partire dalle 15:50. A commentare la manifestazione dallo studio di Torino saranno il conduttore Mario Acampa (noto volto di Rai Gulp), affiancato dall’attrice Giorgia Boni (protagonista di serie popolari come “Maggie & Bianca Fashion Friends” e “Radio Teen”), e dalla cantante Marta Viola, che hato ...

