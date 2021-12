Giancarlo Magalli condannato: dovrà risarcire Adriana Volpe (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Tribunale di Milano ha condannato Giancarlo Magalli per diffamazione aggravata nei confronti di Adriana Volpe in relazione ad un’intervista rilasciata sulla rivista Chi nel novembre 2017. Il conduttore televisivo dovrà risarcire la collega, ex compagna di trasmissione a “I fatti vostri”. Secondo quanto stabilito dal Tribunale di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Tribunale di Milano haper diffamazione aggravata nei confronti diin relazione ad un’intervista rilasciata sulla rivista Chi nel novembre 2017. Il conduttore televisivola collega, ex compagna di trasmissione a “I fatti vostri”. Secondo quanto stabilito dal Tribunale di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

