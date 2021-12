Elezioni: Bellanova, 'Pd chiuso in abbraccio mortale con M5S' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Tra la candidata della destra sovranista, già indicata come vice sindaca di Michetti, e una sinistra appiattita su posizioni massimaliste, chiusa nell'abbraccio mortale coi 5 Stelle, noi crediamo ci sia una terza opzione. Il collegio che ha eletto una persona della caratura e della cultura politica di Paolo Gentiloni meritava altro, meritava una scelta condivisa ed unitaria". Così Teresa Bellanova di Iv su Fb. "La terza via non può che essere una candidatura fortemente e radicalmente riformista come quella di Valerio Casini Consigliere Capitolino, che ha da poco ottenuto a Roma uno straordinario risultato personale di preferenze nella lista di Carlo Calenda Sindaco". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Tra la candidata della destra sovranista, già indicata come vice sindaca di Michetti, e una sinistra appiattita su posizioni massimaliste, chiusa nell'coi 5 Stelle, noi crediamo ci sia una terza opzione. Il collegio che ha eletto una persona della caratura e della cultura politica di Paolo Gentiloni meritava altro, meritava una scelta condivisa ed unitaria". Così Teresadi Iv su Fb. "La terza via non può che essere una candidatura fortemente e radicalmente riformista come quella di Valerio Casini Consigliere Capitolino, che ha da poco ottenuto a Roma uno straordinario risultato personale di preferenze nella lista di Carlo Calenda Sindaco".

