Ecclestone sull’assenza di Hamilton al Galà | “Poteva fare uno sforzo”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Bernieha parlato ai microfoni di racingnews365.com, esprimendosi dopo il GP di Abu Dhabi e la vittoria del Mondiale di Verstappen. Alla premiazione ala Parigi non si è presentato il vice-campione Lewis, che ha quindi rinunciato al ritiro del premio. Ha presenziato invece Bottas, che ha ritirato il premio costruttori vinto ancora dalla Mercedes. Non è stata gradita dal 91enne britannico la mossa successiva alla gara da parte della scuderia tedesca e soprattutto l’assenza del pilota inglese alla premiazione. Le parole diL’ex boss della Formula 1, il britannico Bernie, ha parlato delle mosse della Mercedes dopo la fine della gara: “Sono stato molto, molto, molto, molto sorpreso dall’atteggiamento della Mercedes perché non li ho mai visti agire in ...