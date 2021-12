Cosenza, bambina di 6 mesi positiva al Covid ricoverata e intubata in terapia intensiva (Di venerdì 17 dicembre 2021) Peggiorano le condizioni della di 6 mesi ricoverata a perché positiva al - 19. È stata intubata ed è ancora ricoverata nel reparto di neonatologia e terapia intensiva pediatrica dell'ospedale ... Leggi su leggo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Peggiorano le condizioni della di 6a perchéal - 19. È stataed è ancoranel reparto di neonatologia epediatrica dell'ospedale ...

Advertising

Rom_Lisa : RT @ilmessaggeroit: Cosenza, bambina di 6 mesi positiva al Covid ricoverata e intubata in terapia intensiva - Dome689 : RT @Open_gol: Da tre giorni la piccola è in terapia intensiva a Cosenza - Open_gol : Da tre giorni la piccola è in terapia intensiva a Cosenza - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Cosenza, bambina di 6 mesi positiva al Covid ricoverata e intubata in terapia intensiva - ilmessaggeroit : Cosenza, bambina di 6 mesi positiva al Covid ricoverata e intubata in terapia intensiva -