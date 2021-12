“Chi sono i nuovi concorrenti”. Alfonso Signorini svela i nomi: l’annuncio a poche ore dal GF Vip (Di venerdì 17 dicembre 2021) Venerdì 17 dicembre una nuova puntata del GF Vip 6. Lo scorso appuntamento è stato ricco di colpi di scena. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno risolto i problemi degli ultimi tempi e inaspettatamente ora fanno coppia fissa e Alex Belli è stato squalificato dopo aver violato il regolamento del reality show condotto da Alfonso Signorini. Nel giardino del GF Vip 6 si è presentata Delia Duran con l’intenzione di lasciare il marito, ma quando Alex Belli ha ascoltato le sue parole si è avvicinato non mantenendo le distanze di sicurezza e per questo motivo ha dovuto abbandonare la casa. Venerdì 17 dicembre l’ex vippone tornerà in casa come annunciato il conduttore di Mattino Cinque Francesco Vecchi: “Stasera Alex rientra nella casa per un confronto”. Su Twitter gli utenti si stanno chiedendo quale sarà l’esito del confronto. Possibile che ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Venerdì 17 dicembre una nuova puntata del GF Vip 6. Lo scorso appuntamento è stato ricco di colpi di scena. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè hanno risolto i problemi degli ultimi tempi e inaspettatamente ora fanno coppia fissa e Alex Belli è stato squalificato dopo aver violato il regolamento del reality show condotto da. Nel giardino del GF Vip 6 si è presentata Delia Duran con l’intenzione di lasciare il marito, ma quando Alex Belli ha ascoltato le sue parole si è avvicinato non mantenendo le distanze di sicurezza e per questo motivo ha dovuto abbandonare la casa. Venerdì 17 dicembre l’ex vippone tornerà in casa come annunciato il conduttore di Mattino Cinque Francesco Vecchi: “Stasera Alex rientra nella casa per un confronto”. Su Twitter gli utenti si stanno chiedendo quale sarà l’esito del confronto. Possibile che ...

Advertising

GassmanGassmann : Happy birthday @Pontifex_it “Chi sono io per giudicare ?” ?? - GuidoDeMartini : ???? NESSUNA RESTRIZIONE IN FLORIDA ???? Nella Florida del Governatore Ron DeSantis non ci sono restrizioni e le uniche… - GuidoDeMartini : ???? FLORIDA? OK! ???? Nella Florida del Governatore Ron DeSantis non ci sono restrizioni e le uniche multe, salate, so… - EnoraDP : RT @barbarab1974: In pratica dal ministero ammettono candidamente che si vaccinano i bimbi guariti e che comunque chi si vaccina si può in… - barziba : @barbarab1974 Ma chi è quella str..za in rosa?!? Io sono vaccinato con 3 (tre) dosi.......ma quella è un str..za!!! -