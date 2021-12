Anche governo e Cts si scoprono “no super green pass” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Locatelli, Speranza e Draghi si scoprono dei no super green pass. Appena nato, già si avvia verso la sua fine. Addio super lasciapassare per vaccinati, addio regola delle 2G per immunizzati e guariti. Dopo la (folle) decisione di costringere chi arriva dall’estero a presentare un test (rapido o molecolare) per poter accedere in Italia, ora il Cts ragiona sulla possibilità di chiedere ai vaccinati di tamponarsi per accedere ai grandi eventi. Di fatto, due mosse che uccidono il super green pass, nato in teoria proprio per favorire i vaccinati rispetto ai non vaccinati, togliendo a quest’ultimi la possibilità di accedere alla vita sociale per tramite di un test negativo. L’idea l’ha lanciata ieri Franco Locatelli. L’obbligatorietà del ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 17 dicembre 2021) Locatelli, Speranza e Draghi sidei no. Appena nato, già si avvia verso la sua fine. Addiolasciaare per vaccinati, addio regola delle 2G per immunizzati e guariti. Dopo la (folle) decisione di costringere chi arriva dall’estero a presentare un test (rapido o molecolare) per poter accedere in Italia, ora il Cts ragiona sulla possibilità di chiedere ai vaccinati di tamponarsi per accedere ai grandi eventi. Di fatto, due mosse che uccidono il, nato in teoria proprio per favorire i vaccinati rispetto ai non vaccinati, togliendo a quest’ultimi la possibilità di accedere alla vita sociale per tramite di un test negativo. L’idea l’ha lanciata ieri Franco Locatelli. L’obbligatorietà del ...

