Alex Belli e Delia Duran, non è tornato il sereno tra la discussa coppia: il video inedito della lite (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il rapporto di coppia tra Alex Belli e Delia Duran è da mesi al centro del gossip. L'attore ha fatto molto parlare di sé per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip6 e, soprattutto, per il rapporto speciale intessuto con Soleil Sorge. Alex Belli ha dichiarato di essere innamorato della showgirl, ma poi ha deciso di tornare dalla moglie Delia Duran. L'attore è stato eliminato dal fortunato reality show per aver infranto il regolamento del programma televisivo. Alex Belli, infatti, si è avvicinato alla moglie, senza rispettare le distanze di sicurezza. Dopo l'uscita dal reality show, Alex Belli e Delia Duran ...

