Adriana Volpe replica a Giancarlo Magalli | “Il tribunale ti ha condannato | informati bene e rassegnati” Poi l’appello alla Rai

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Dopo la notizia della condanna diin relazione ad un’intervista rilasciata dal giornalista sulla rivista Chi nel novembre 2017, oraha rotto il silenzio. Dapprima con un post su Twitter: “Ma vi ricordate, primaaveva detto che non lo avevo mai querelato (pur sapendo di avere due rinvii a giudizio) ora distorce una sentenza. Ma in che mondo parallelo vive?sei statoper diffamazione aggravata”, ha scritto l’opinionista del Grande Fratello Vip6 nella tarda mattinata di oggi 17 dicembre. Poi si è sfogata con l’Adnkronos. “Caro, i giornali leggendo il tuo post hanno subito riportato titoli come ‘deve pagare solo una multà, ‘Sono stato ...

Agenzia_Ansa : Giancarlo Magalli condannato, dovrà risarcire Adriana Volpe. Il conduttore ritenuto responsabile di diffamazione ag… - Corriere : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione aggravata: dovrà risarcire Adriana Volpe - SkyTG24 : Giancarlo Magalli condannato per diffamazione: dovrà risarcire Adriana Volpe

... il giornalista che mi aveva fatto l'intervista ed aveva cercato di farmi parlare della(... E di chi parliamo? Ma di Alfonso Signorini che casualmente è quello con cui da alloralavora. ...continua ad essere al centro dell'attenzione non solo per il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6, ma anche per la sua disputa infinita con Giancarlo Magalli. Tra i due ex ...Il conduttore televisivo è stato querelato per diffamazione dalla ex collega, ed è stato condannato dal Tribunale di Milano a pagare una cifra salata ...Talmente tanti che i loro scontri non fanno più neanche notizia. Giancarlo Magalli è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti della sua ...