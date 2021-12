Vincenzo Nibali farà Giro d’Italia e Tour de France (Di giovedì 16 dicembre 2021) Vincenzo Nibali sarà al via sia del Giro d`Italia sia del Tour de France. L`annuncio durante il ritiro a Altea, in Spagna, dove l'Astana, la formazione diretta da Vinokourov e Martinelli ha reso noti i programmi dei suoi leader. Nibali, che ha 37 anni, aprirà la sua 18a stagione da professionista in Spagna alla Vuelta Valenciana il 2 febbraio; poi farà Tirreno-Adriatico, Milano-Sanremo e Tour of the Alps sulla strada del Giro d`Italia, che ha vinto due volte (2013 e 2016) proprio con la maglia della formazione kazaka. Per quanto riguarda le classiche Fiandre e Roubaix.Obiettivi Alla corsa rosa, Nibali dividerà i gradi di capitano con il colombiano Miguel Angel Lopez; a supporto ci sarà anche lo spagnolo David De La ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 dicembre 2021)sarà al via sia deld`Italia sia delde. L`annuncio durante il ritiro a Altea, in Spagna, dove l'Astana, la formazione diretta da Vinokourov e Martinelli ha reso noti i programmi dei suoi leader., che ha 37 anni, aprirà la sua 18a stagione da professionista in Spagna alla Vuelta Valenciana il 2 febbraio; poiTirreno-Adriatico, Milano-Sanremo eof the Alps sulla strada deld`Italia, che ha vinto due volte (2013 e 2016) proprio con la maglia della formazione kazaka. Per quanto riguarda le classiche Fiandre e Roubaix.Obiettivi Alla corsa rosa,dividerà i gradi di capitano con il colombiano Miguel Angel Lopez; a supporto ci sarà anche lo spagnolo David De La ...

