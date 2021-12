Vaccini ai bimbi, De Luca: “Stiamo dando un bel segnale” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPer il presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca il via alla campagna vaccinale per i bambini della fascia 5-11 anni, stamattina all’ Istituto comprensivo “Vittorino da Feltre“, a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli , “è un segnale molto bello, di grande protagonismo del mondo della scuola, dei presidi e delle famiglie”. “Abbiamo avuto una partecipazione davvero straordinaria – ha aggiunto De Luca, parlando con i giornalisti – in un clima di assoluta serenità, grazie ai pediatri che ci stanno accompagnando”. “Vogliamo superare i mesi di imbecillità e di irresponsabilità che abbiamo alle spalle, anche per colpa vostra – ha proseguito De Luca . rivolgendosi ai cronisti – e per un sistema di comunicazione e di informazione che ha prodotto più confusione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPer il presidente della Giunta regionale della Campania Vincenzo Deil via alla campagna vaccinale per i bambini della fascia 5-11 anni, stamattina all’ Istituto comprensivo “Vittorino da Feltre“, a San Giovanni a Teduccio, periferia orientale di Napoli , “è unmolto bello, di grande protagonismo del mondo della scuola, dei presidi e delle famiglie”. “Abbiamo avuto una partecipazione davvero straordinaria – ha aggiunto De, parlando con i giornalisti – in un clima di assoluta serenità, grazie ai pediatri che ci stanno accompagnando”. “Vogliamo superare i mesi di imbecillità e di irresponsabilità che abbiamo alle spalle, anche per colpa vostra – ha proseguito De. rivolgendosi ai cronisti – e per un sistema di comunicazione e di informazione che ha prodotto più confusione ...

