The Goldbergs perde il suo protagonista | dopo l’indagine su comportamenti molesti | come uscirà di scena?

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Jeff Garlin ha lasciato The, e non certo per sua volontà. L’attore ha raggiunto un accoro con la produzione per terminare la sua avventura professionale, al culmine di un’indagine su presuntiche avrebbe tenuto sul set, denunciati da più persone nel corso degli anni. La decisione di liberarsi del volto di Theè stata presa questa settimana e annunciata al cast e alla troupe senza preavviso, a cose ormai fatte. Secondo The Hollywood Reporter la dipartita di Garlin è stata comunicata a tutti da un produttore veterano della serie,che l’attore e Sony Pictures Television hanno raggiunto un accordo reciproco. Non è ancora chiarodiil suo personaggio, visto che al momento dell’addio ...

Dopo aver perso il compianto George Segal morto lo scorso marzo, la comedy familiare di ABC rinuncia a un altro dei suoi protagonisti. Jeff Garlin , l'interprete di Murray Goldberg fin dal primo episodio della serie, è stato licenziato in seguito a un'indagine interna delle ...