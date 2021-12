Salò Protocollo d’intesa per nuova struttura territoriale socio-sanitaria

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell’assessore regionale al Welfare, ha approvato lo schema ditra Regione, Comune di/Bs, Ats Brescia e Asst del Garda, ‘finalizzato alla realizzazione di una’. Quest’opera ospiterà la Casa della comunità e la Centrale operativa(Cot) e, in prospettiva, anche un ospedale di comunità. I firmatari hanno già individuato aun terreno comunale compreso tra le vie Zette, E. Fermi e Colombaro. “Tutti i sottoscrittori – spiega la vicepresidente di Regione Lombardia – hanno assunto degli impegni in merito alla necessità di realizzare auna...

Ultime Notizie dalla rete : Salò Protocollo

La Prima Pagina

In alternativa a questo servizio, si potrà inviare modulo e documentazione via mail all'indirizzo info@abbanoa.it, tramite pec (@pec.abbanoa.it), per posta o a mano tramite gli sportelli ...... rafforzatasi poi con ild'Intesa sottoscritto nel novembre del 2019, che ha portato ...e Desenzano del Garda" Leggi qui il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB . Per ...