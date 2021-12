Perseguita la ex: arrestato 40enne a Cava de’ Tirreni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cava de’ Tirreni – Sezione Anticrimine hanno tratto in arresto M.C., 40enne pregiudicato per delitti contro la persona ed attualmente in regime di affidamento in prova ai servizi sociali in seguito ad una precedente condanna, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria, poiché resosi responsabile dei reati di atti persecutori, sequestro di persona, rapina e violazione di domicilio ai danni della ex convivente a Cava de’ Tirreni. Infatti, nel decorso fine settimana gli agenti del Commissariato erano intervenuti sul luogo di lavoro della donna per segnalazione di persona che l’aveva fatta oggetto di atti ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutide’(Sa) – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza dide’– Sezione Anticrimine hanno tratto in arresto M.C.,pregiudicato per delitti contro la persona ed attualmente in regime di affidamento in prova ai servizi sociali in seguito ad una precedente condanna, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dall’Autorità Giudiziaria, poiché resosi responsabile dei reati di atti persecutori, sequestro di persona, rapina e violazione di domicilio ai danni della ex convivente ade’. Infatti, nel decorso fine settimana gli agenti del Commissariato erano intervenuti sul luogo di lavoro della donna per segnalazione di persona che l’aveva fatta oggetto di atti ...

