Advertising

infoitsport : PSG, Mbappé sul futuro: “Potrebbe esserci una sorpresa…” - Gazzetta_it : Mbappé, il futuro è ancora un rebus. E c'è la voglia di 'cose nuove' - sportli26181512 : Mbappé lancia segnali al Psg: 'Non mi interessano i soldi, preferisco fare nuove scoperte e imparare altre culture'… - gilnar76 : Mbappé: «Futuro? Conta l’esperienza di vita più dei soldi» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - junews24com : Mbappé: «Futuro? Conta l'esperienza di vita più dei soldi» - -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé futuro

Ma come Macron, anchesemina indizi e non necessariamente di continuità, come invece sembra fare il Presidente della Repubblica. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati ...Commenta per primo Intervistato da Paris Match, l'attaccante del Psg Kylianha parlato di nuovo del suo, che potrebbe essere lontano da Parigi: 'Più che fare soldi, mi interessa l'esperienza di vita. Ho fame di nuove scoperte, di viaggi, incontrare nuovi ...