Lega Pro | Ghirelli premia Maria Sole Ferrieri Caputi

Una targa a Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A, in questo caso il Cagliari impegnato ieri in Coppa Italia contro il Cittadella. Il presidente della, Francesco Ghirelli, l'ha consegnata oggi a Tirrenia. "Non solo i nostri arbitri, ma anche quelli che già sono arrivati in categorie superiori si stanno comportando egregiamente - ha detto ...Il Lecce era ine stava ancora provando a scalare il calcio italiano per tornare in Serie A, lo allenava Franco Lerda e quel giorno era caduto sul campo dello Spezia guidato da Nenad Bjelica:...Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, l'ha consegnata oggi a Tirrenia. "Non solo i nostri arbitri, ma anche quelli che già sono arrivati in categorie superiori si stanno comportando ...(ANSA) – ROMA, 16 DIC – Una targa a Maria Sole Ferrieri Caputi, la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A, in questo caso il Cagliari impegnato ieri in Coppa Italia contro il Cittadella. Il p ...