Juventus-Servette stasera in tv: data, orario e streaming Champions League femminile 2021/2022 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tutto pronto per il fischio d'inizio di Juventus-Servette, match dell'ultima giornata della fase a gironi di Women's Champions League 2021/2022. La squadra bianconera affronta l'ultima del gruppo con l'obiettivo dei tre punti e dei quarti di finale. Si gioca alle 21:00 di stasera, giovedì 16 dicembre. Potrete seguire la partita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi offrirà la cronaca a fine gara. Nel Gruppo A, il Chelsea precede Juventus e Wolfsburg di tre punti e una delle tre sarà eliminata. Tutto in 90?, con un occhio sull'altro campo all'AOK Stadion con i tedeschi che provano lo sgambetto alle inglesi.

