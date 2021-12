Guarire e sovvertire le ferite

Leggi su ilmanifesto

Dal Kentucky in ginocchio dopo il tornado che lo ha flagellato nei giorni scorsi, mercoledì è giunta un'altra notizia dolorosa, la morte di bell hooks. Per molte è come un lutto personale anche se magari non l'avevano neppure mai incontrata dal vivo perché, come Salinger faceva dire al suo giovane Holden, ci sono libri che ci lasciano senza fiato, che quando li hai finiti di leggere vorresti conoscere chi li ha scritti e potergli telefonare quando vuoi. E di libri …