F1, niente ricorsi Mercedes: il Mondiale è di Verstappen (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Mercedes ha deciso di non portare avanti il suo ricorso contro i risultati del Gran Premio di Abu Dhabi che ha deciso il titolo Mondiale a favore del pilota della Red Bull Max Verstappen. La mossa segue la decisione dell'organo di governo della FIA di condurre una "analisi dettagliata" della fine della gara e L'articolo

