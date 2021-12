Elisabetta Canalis | dopo anni spunta la confessione di George Clooney | “Mi ha fatto…”

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Ricordate la storia d’amore tra? Ecco cosa ha rivelato l’attore di Hollywooddalla loro separazione.è uno degli attori americani più conosciuti e apprezzati nel mondo dello showbiz. La sua carriera abbraccia molti film di successo, tra i quali si menzionano Ocean’s eleven, Le idi di Marzo, ma anche serie tv di successo, come E.R. Medici in prima linea. Nel corso della sua attività lavorativa ha ricevuto anche molti riconoscimenti e per molti è considerato un vero e proprio sex symbol.a un evento – Getty Images, invece, ...

Ricordate la storia d'amore tra Elisabetta Canalis e George Clooney? Ecco cosa ha rivelato l'attore di Hollywood dopo anni dalla loro separazione. George Clooney è uno degli attori americani più conos ... Giovedì, 16 dicembre 2021 "La domanda stronza" di Marco Maisano a Elisabetta Canalis: "Ti sei lamentata del gossip su di te, ma ..."